Travel and Transport rachète Radius Travel

Travel and Transport est désormais l'unique propriétaire du réseau d'agences Radius Travel. La TMC vient de racheter les parts qui lui manquaient pour détenir 100% du capital de l'entreprise. Le montant de cette opération n'a pas été divulgué.



Tim Fleming, président et COO de Travel and Transport mais également président de Radius Travel a expliqué "nous allons renforcer l'expérience client en élargissant notre offre collective axée sur le service client, la technologie et les opérations".



Selon le groupe, être le propriétaire unique de Radius Travel permettra également d' "offrir une consolidation et visualisation globales des données ainsi qu'un pouvoir d'achat accru qui profiteront aux clients du monde entier".