TravelCar lance une plate-forme de réservation pour les agences de voyages

TravelCar lance une solution permettant aux agences de voyages loisirs et d’affaires de réserver pour leurs clients des places de parkings aux aéroports, gares et centre-ville.



L'entreprise est implantée dans plus de 40 villes et aéroports de France. Elle est également présente via plus de 500 000 places de parking et plus de 2000 partenaires dans 59 pays. En plus du stationnement, TravelCar propose des services additionnels et premium lors de l’immobilisation du véhicule : lavage de voiture, plein d’essence, etc.



TravelCar reverse aux agents de voyages une commission sur chaque réservation de parking leur permettant de bénéficier d’un revenu incrémental pour chaque package vendu en agence. Un support multilingue pour les partenaires est également disponible pour les agents 24/7.