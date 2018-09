Traveldoo joue le recrutement à l'IFTM

une équipe soudée et énergique composée de personnalités curieuses, originales, désireuses de contribuer, d'avoir un impact et d’être reconnues pour leurs idées et leur performance

Est-il difficile de recruter dans le voyage d'affaires ? En tous cas Traveldoo - groupe Expedia - affiche ses intentions de recruter et consacrera sa journée du vendredi 28 septembre à cet objectif, sur le stand E97 de l'IFTM Top Resa. Toute la journée, l'équipe de recrutement du fournisseur accueillera sur le stand les candidats munis de leurs CV pour échanger sur les postes ouverts, les opportunités de postes à venir et découvrir les valeurs de la société. 8 postes sont actuellement ouverts pour des fonctions supports ou des profils de développeurs. Traveldoo met en avant sa culture d’entreprise : "". Une fois qu’ils sont recrutés, la société accompagne ses collaborateurs et leur propose plusieurs formations comme :• Une formation manager : cette formation basée sur la culture, l’approche, les processus dote les employés d’un guideline managérial.• Une formation par une société spécialisée destinée aux commerciaux et aux gestionnaires de compte pour les aider à avoir la même approche, un langage commun, une stratégie achat, communication et média sociaux.• Une formation Soft Skills : pour l’amélioration de la gestion de la relation client et le développement d’une communication relationnelle.Traveldoo souligne qu'elle organise séminaires, repas entreprise, breakfast, off-site, kick-off :• Le « Breakfast Club Traveldoo » a lieu deux fois par mois en salle Willy Wonka (en référence au bâtiment de l’ancienne chocolaterie)• Des « Kick-off » annuel par département selon des thèmes propres à chaque équipe (sportif à la montagne, les calanques dans le midi, la vie de château en Normandie…)• Une fois par mois une réunion « Monthly Staff Meeting » et le partage des actualités avec le CEO (activité du groupe, chiffres, succès commerciaux, nouveaux arrivants, … tout est dit, il n’y a pas de tabou)• La soirée de Noël, festive et conviviale, des instants photos à partager• Des « Afterwork » pour encore plus de « team building » : karaoké, jeux de piste ou bowling dans Paris par exemples.