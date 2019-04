Travelers Club: classement des 10 meilleures "first" au monde

À l’heure où la concurrence fait rage dans le secteur de l’aérien, où les compagnies aériennes sont confrontées inévitablement à la nécessité de tenir les coûts tout en continuant d’innover, la Première classe demeure incontestablement la vitrine des compagnies aériennes leur permettant de mettre en avant ce qu’elles savent faire de mieux.The Travelers Club a évalué 25 compagnies aériennes de premier plan afin d’établir ce classement. Basée sur 5 critères fondamentaux :- l’offre au sol dans son hub (transfert en VTC, accueil personnalisé, escorte au sol, fast track dédié, salon)- les cabines (uniformité et cohérence du produit First, intimité du siège, entretien de la cabine, espace offert en cabine)- le confort à bord (accessoires de confort, sur-matelas, pyjama, turn down service)- le service à bord (l’accueil, la présentation, l’offre de restauration, la carte des vins et champagne, service personnalisé)• le divertissement (qualité de l’écran et de l’interface, chargement du système, accessoires, wifi à bord).L’offre au sol a été évaluée sur 40 points, les cabines et le confort à bord ont compté pour 60 points dans cette évaluation, le service à bord pour 45 points et le divertissement pour 25 points (le total atteint 170 points rapportés ensuite sur 100 points).Voici le classement :1. Air France obtient la Médaille d’Or du Club avec une note de 86/1002. Singapore Airlines obtient la Médaille d’Argent du Club avec une note de 80/1003. Emirates obtient la Médaille de Bronze du Club avec une note de 78/1004. SWISS avec une note de 76/1005. Lufthansa avec une note de 75/1006. Cathay Pacific avec une note de 73/1007. Qatar Airways avec une note de 72/1008. Garuda avec une note de 70/1009. Etihad avec une note de 69/10010. JAL avec une note de 64/100Pour consulter le classement dans son intégralité, c'est ici