Travelodge Plus s'installe à London City

Par rapport à sa grande sœur Travelodge, Travelodge Plus offre plus de choix à ses clients en leur proposant deux types de chambres. Les standards - au design chic et à la palette de couleurs "zen" - disposent de tous les équipements nécessaires comme un lit king size, des ports USB au niveau de la tête de lit, une télé écran plat et un bureau.Les SuperRooms sont l'offre premium de la marque. Elles sont équipées en plus d'une douche à effet pluie, d'une machine à café Lavazza (capsule) d'un sèche-cheveux ou encore d'un fer et d'une planche à repasser.Le Travelodge Plus London City, situé à proximité de la station Liverpool Street, propose pour sa part 253 chambres standards et 142 SuperRooms. Il abrite également un Bar Cafe, lieu distinctif de la nouvelle gamme. Grâce à son offre de restauration 24/24 et ses nombreuses prises de courant ou USB, cet espace accueille aussi bien les voyageurs d'affaires qui souhaitent travailler en dehors de leur chambre que les hôtes qui ont une petite faim.Le groupe hôtelier économique a investi 10 millions de livres pour développer sa nouvelle offre et ouvrir des Travelodge Plus à Londres, Édimbourg, York, l'aéroport de Londres Gatwick et Brighton.20 Middlesex Street,Londres, E1 7EXRoyaume-UniTel : 08719 846534