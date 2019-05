Travelport déploie son appli mobile sur les 5 continents

50 agences réparties sur les 5 continents sont désormais équipées de Trip Assist. Il s'agit d'une application mobile de marque blanche conçue spécifiquement pour les agences de voyages afin de renforcer l'engagement des voyageurs, de soutenir la conformité des programmes de voyage et de réduire les coûts de service en offrant une expérience de voyage améliorée.



Elle offre de nombreuses fonctionnalités pour les appareils Apple et Android, notamment la gestion intelligente des itinéraires, l'assistance le jour du voyage, la prise en charge des agents, appel de l’agent en un clic et des fonctionnalités de messagerie flexibles, notamment les fonctions de notifications et Facebook Messenger.



Parmi les plus récents clients de Trip Assist figurent des agences de voyages de premier plan telles que CT Travel (Royaume-Uni), Ezfly (Taiwan), Cisalpina Tours (Italie) et Top Viajes (Mexique).



Selon l’enquête mondiale menée par Travelport en 2018 auprès de 16 000 voyageurs, l’engagement des utilisateurs mobiles est crucial pour les voyageurs loisir (67%) et les voyageurs d’affaires (69%). Ils considèrent que les outils centralisés de gestion des itinéraires sont essentiels pour leur fournir une expérience homogène, de l’avant-voyage à la réservation, jusqu’à leur retour chez eux.