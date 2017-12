Travelport facilite les démarches de certification de sécurité de paiement PCI DSS

"Étant donné que la fraude et le piratage dans le secteur du voyage continuent d’augmenter, il est crucial de maintenir un ensemble de normes de sécurité pour lutter contre cette activité criminelle, lorsque nous gérons les informations de carte de crédit des clients. En outre, à partir de mars 2018, tout agent IATA qui accepte des transactions par carte bancaires selon son propre accord marchand ou qui effectue des transactions de cartes bancaires liées à l’organisation et à la régulation des paiements et des facturations du BSP (Billing and Settlement Plan) est contraint de fournir une preuve de conformité PCI DSS à IATA"

Travelport lance un outil d’assistant de certification de sécurité de paiement PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard [Standard de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement]). Ce service aidera les agences dans leur démarche d’obtention de la certification PCI DSS.La plate-forme expliquePour ce projet, Travelport s’est associé avec SecurityMetrics, spécialiste de la sécurité des données et de conformité des entreprises à l’international. Le programme de certification PCI DSS fournit aux clients un outil assistant en ligne qui guide les agents à travers un questionnaire d’autoévaluation.Les commerçants de catégories trois et quatre, traitant annuellement moins d’un million de transactions par carte, peuvent d’ores et déjà entamer leur processus de certification PCI DSS en ligne . Les agents de niveau d’entreprise dits commerçants de catégories une et deux (traitant annuellement plus d’un million de transactions par carte, par programme de marque) peuvent également bénéficier d’une assistance plus complète et de la création d’un programme de conformité sur mesure.