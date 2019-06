Travelport introduit le code "X" pour les voyageurs "non-genrés"

Le nouveau code offre la possibilité de choisir "X", plutôt que "M" ou "F", lorsqu'un passager est tenu de fournir ces informations préalables sur son genre. Ces informations doivent être fournies vers les destinations finales ou en correspondance suivantes : l’Algérie, le Canada, la Chine (sauf Hong Kong), l’Iran, la Jamaïque, le Japon, le Kenya, le Mexique, le Maroc, le Pakistan, l’Afrique du Sud, l’Espagne, la Syrie, la Thaïlande, les Émirats arabes unis.



Travelport s'est engagé à mettre le code à la disposition des 480 compagnies aériennes de sa plate-forme qui choisiraient de l'adopter. Un certain nombre d'entre elles, telles que United, American Airlines et Delta, ont confirmé qu'elles se préparaient à introduire cette nouvelle option de code. D'autres devraient suivre.



L’option permettant de choisir «X» devra correspondre au passeport ou à la pièce d’identité du passager. L'Argentine, l'Australie, le Canada, le Danemark, l'Allemagne, l'Inde, l'Irlande, Malte, la Nouvelle-Zélande, le Népal, les Pays-Bas et le Pakistan offrent déjà une option autre que «M» ou «F» sur les passeports - dans la plupart des cas, «X». Les passeports X sont approuvés par l'ICAO, l'agence des Nations Unies qui réglemente les voyages aériens internationaux.