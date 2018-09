Travelport permet de réserver des TER

Travelport Rail donne désormais aux agents de voyage accès à l'ensemble des contenus SNCF. Ils peuvent ainsi réserver des TER, tout comme des TGV, Eurostar et Thalys.



Par ailleurs, les agents de voyage ont la possibilité d'intégrer tous les éléments du voyage au sein d’un même dossier client (segment rail, aérien, hôtel et voiture). La solution offre également de multiples fonctions comme les itinéraires complets, l’importation des réservations rail à partir de la référence SNCF, la pré-population des informations voyageurs à partir d’un profil et aux outils de contrôle qualité et d’émission automatisées déjà intégrés à la plate-forme Smartpoint.