Travelport premier opérateur GDS à proposer des contenus NDC

La première transaction a été effectuée par une agence britannique, Meon Valley Travel, le vendredi 19 octobre pour un vol court-courrier à bas prix entre Londres et Milan, émis par un important transporteur européen. Il a été géré sur le dernier point de vente de l'agence Travelport Smartpoint. La nouvelle capacité permet de réserver n'importe quel service de la compagnie aérienne sans avoir à payer de supplément. C'est le premier d'une série de produits que Travelport développe pour s'adapter aux nouvelles méthodes de distribution des compagnies aériennes.



L'industrie du transport aérien développe NDC depuis 2012 dans le but d'étendre la personnalisation aux agents et d'établir des relations plus étroites entre les compagnies aériennes et les clients. Aleks Popovich, vice-président principal des services financiers et de distribution de l'IATA, a déclaré : "Félicitations à Travelport pour la gestion de la première réservation NDC à travers sa plateforme. Il s'agit d'un pas important vers la nouvelle ère de la vente au détail de produits aériens. ."



Compte tenu de la complexité de la technologie, Travelport s'est engagé à poursuivre le développement de ces produits en concertation avec un large éventail d'agences et de compagnies aériennes dans le monde.