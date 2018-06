Travelport prend le train avec Eurostar

Travelport a noué un nouvel accord avec Eurostar. La compagnie ferroviaire qui assurent des services entre le Royaume-Uni et la France devient ainsi le premier opérateur de ce secteur à bénéficier de la solution de commercialisation Rich Content and Branding.



Cet outil permet à la compagnie ferroviaire d'être connectée à plus de 68 000 agences de voyages d’affaires et sociétés de gestion des voyages, en ligne et hors ligne, utilisant Travelport. Lancé en 2014, Rich Content and Branding offre aux agents des visuels forts et une description détaillée des produits et services.