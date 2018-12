Travelport racheté par 2 fonds d'investissement

L'opération devrait être finalisée au deuxième trimestre 2019. Travelport a pour principaux concurrents Sabre et Amadeus IT Group. La société a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires d'environ 2,4 milliards de dollars.



Si Travelport a bien progressé ces dernières années, on peut être quasi certain que le nouveau propriétaire va tout faire pour valoriser son investissement. Il est très possible que certaines unités seront dissociées du groupe. Par exemple, l’activité de paiement eNett de Travelport est devenue une division notable au cours des dernières années, générant un chiffre d’affaires de 86 millions de dollars au troisième trimestre de 2018 (une augmentation de 58 % par rapport à l’année précédente). Cette division pourrait être largement valorisée.



Malgré de nombreux efforts, Travelport perd du terrain sur la partie GDS par rapport à ses concurrents. Il faut savoir que la société avait enregistré plus de réservations GDS au premier trimestre 2012 qu’au premier trimestre 2018. La part de marché de Travelport au niveau mondial est désormais à moins de 23 % alors qu’Amadeus est à 40 % et Sabre à 37 %.