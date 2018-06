Travelport signe un accord avec Qantas

Travelport a signé un accord sur plusieurs années avec Qantas Airways. Il prévoit la distribution du contenu du transporteur national australien et l'intégration à la plate-forme NDC récemment lancée par Qantas, la Qantas Distribution Platform.



La solution de Travelport, Rich Content and Branding, donne accès à des contenus descriptifs riches intégrant des photos de cabines et de repas, à destination de plus de 65 000 agences de voyage connectées à Travelport. Les agents pourront aussi réserver des services additionnels comme des sièges avec plus d’espace pour les jambes.



Grâce à sa technologie de vente de billets d’avion NDC, Travelport peut intégrer la Qantas Distribution Platform en améliorant la distribution du contenu de Qantas, tandis que la compagnie aérienne sera l'une des premières à déployer le contenu NDC au cours de l’année 2018.