Travelys, une solution « voyage d’affaires » pour les TPE/PME

Pour la jeune entreprise lyonnaise, proche de Penguin Group, un très grand nombre de PME/TPE achète directement leurs voyages d’affaires. Un constat proche de celui réalisé en Europe par Phocuswright qui affirmait que plus de 56% des entreprises de moins de 50 salariés utilisaient des outils "grand public" pour organiser leurs déplacements professionnels



Travelys a développé sa propre technologie pour proposer un SBT capable de gérer pour l’instant les demandes de l’aérien et du train. Le concept se veut le plus simple possible : donner accès à un ensemble de produits du business travel en toute simplicité. Loin d’une intermédiation complexe, Travelys cherche avant tout à faciliter l’accès aux déplacements professionnels via un site très graphique ou chaque inscrit peut regrouper les informations qui le concernent : préférences de voyage, moyens de paiement, carte d’abonnement, passagers complémentaires… Ainsi qu’un résumé complet des commandes qui sera prochainement complété par un outil de reporting qualifié de « malin » par les concepteurs.



" Dans quelques semaines nous disposerons de notre propre compte IATA pour l’émission des billets et la gestion globale des PNR ", explique Jean-Charles Martin qui insiste sur la volonté de simplifier au maximum les opérations de réservation. Un test rapide conforte l’agressivité des prix. Un Paris/new York en classe éco s’affiche au même prix que chez les concurrents. Un bon point.



Il reste à déterminer la volonté des clients à intégrer un serveur mutualisé à une époque où la plupart des concurrents cherchent à s’éloigner de la vision TMC. Jean-Charles Martin est confiant : l’évolution du marché vise quelque 3 millions d’entreprises. De quoi assurer le développement !