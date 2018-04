Tribute Portfolio a atterri à Hambourg

Tribute Portfolio Hotel

Le Nordport Plaza, Hamburg Airport, aaffiche une décoration qui réinterprète le style classique de l'aviation des années 1960. Le bâtiment propose 188 chambres et suites réparties dans deux bâtiments, baptisés Terminal 1 et Terminal 2. Les chambres d'une superficie allant de 26 à 54m² disposent entre autres d'un espace de travail, une télé LED et le wifi gratuit.L'hôtel abrite plusieurs offres de restauration et bar dont le rooftop Senator Lounge & Sky Bar qui dévoile une vue panoramique sur l'aéroport et la Philharmonie de l'Elbe. Les clients ont également à leur disposition un centre de bien-être où il est possible de faire du sport, un sauna ou des soins.Les entreprises ont la possibilité aussi d'y organiser des événements grâce à une salle de conférences de 314 m² d'une capacité de 400 personnes - pouvant être, au besoin, divisée en cinq sections - 3 salles de conseils de direction et 6 salons d'affaires dans le lobby.Par ailleurs, une navette gratuit permet de rejoindre l'aéroport de Hambourg.Südportal 2 Norderstedt22848 AllemagneTéléphone: +49 40 308 541 922