TripIt indique le temps d'attente aux contrôles

Concur a amélioré son application TripIt Pro. Les utilisateurs de la solution peuvent maintenant connaître le temps qu'ils mettront pour passer les contrôles de sécurité des checkpoints les plus proches de leur porte d'embarquement.



Pour le moment, ce service en temps réel n'est disponible qu'au départ de certaines plateformes américaines : Austin-Bergstrom International Airport, Denver International Airport, Orlando International Airport et Phoenix Sky Harbor International Airport. Mais d'autres aéroports devraient suivre prochainement, l'objectif étant de donner plus de fluidité aux déplacements professionnels.



Par ailleurs, l'appli envoie aux voyageurs d'affaires une alerte 3 heures avant le décollage pour leur indiquer le temps d'attente à l'aéroport. Un plan permet également de savoir où sont les contrôles les plus proches où ceux ayant les files d'attente les plus courtes.