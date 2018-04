Trois compagnies des Caraïbes font alliance

Mis en œuvre par la compagnie aérienne francophone Airantilles, en partenariat avec les compagnies Liat (compagnie anglophone) et Winair (compagnie néerlandophone), le projet de coopération CaribSky vise à renforcer les compagnies caribéennes entre elles avec le soutien de fonds européens et interrégionaux. Pendant trois ans, les 3 compagnies vont travailler ensemble pour proposer aux voyageurs un réseau connecté dans toute la Caraïbe, avec un maximum d'options de connexions pour voyager à travers les territoires anglais, français et néerlandais.



Premier objectif : la mise en commun des savoir faire de chaque compagnie, le raccord des réseaux, l’optimisation des programmes, et le rapprochement des équipes. A terme, l’ambition est de pouvoir offrir à tous les passagers caribéens l’accès à la totalité des escales de la Caraïbe avec un seul billet.