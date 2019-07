Trottinettes électriques : Dott va poursuivre son développement en Europe

Déjà présente à Lyon, Paris, Bruxelles et Milan où elle dispose, dans chacune de ces villes, d’environ 1 000 et 2 500 trottinettes en libre-service, Dott prévoit maintenant de se développer au Royaume-Uni, aux Pays-Bas ainsi qu'en Allemagne.



La start-up travaille également sur un projet de vélo électrique. Une partie de la production se fera en Europe et une autre en Chine, le tout sera ensuite assemblé en France. Pour le moment on ignore à quelle échéance Dott pourra mettre ses vélos sur le marché.