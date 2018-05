Tui Fly : Mombasa et Puerto Plata au départ de Bruxelles

C’est l’arrivée d’un 2e Boeing 787 Dreamliner dans la flotte de TUI fly qui permet d’élargir l’offre long-courrier de TUI. Mombasa sera desservie une fois par semaine, les vendredis. Puerto Plata 2 fois par semaine, les mercredis et les dimanches.



Ces deux nouvelles destinations porteront à neuf le nombre de lignes long-courriers proposées par TUI fly . Mombasa et Puerto Plata viennent compléter l’offre déjà disponible vers Punta Cana et Saint-Domingue (République dominicaine), Cancun (Mexique), Varadero (Cuba), Montego Bay (Jamaïque), Miami (USA) et Zanzibar (Tanzanie).



Avec l’arrivée de ce deuxième Dreamliner et de 4 Boeing 737 MAX flambant neufs, la flotte de TUI fly compte désormais 33 avions en Belgique, d’une moyenne d’âge de 7 ans.