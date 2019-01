Tunisair: trafic passagers en hausse de près de 9% en 2018

La compagnie aérienne nationale Tunisair vient de publier ses résultats pour 2018.



Les revenus du transport ont augmenté de 22,15% passant de 1.283,74 millions de dinars (385,85 millions d'euros) à 1.568,21 millions de dinars (466,51 millions d'euros) entre fin 2017 et fin 2018.



Le nombre de passagers transportés (toutes activités confondues) s'est établi à 3.816.190 passagers, en hausse de 8,95%. Le nombre de passagers des vols réguliers et supplémentaires ont augmenté de 8,01% pour atteindre 3.451.764 personnes transportées. Celui des vols charters et pèlerinages s’est amélioré de 18,72% atteignant 364.426 passagers. Le coefficient de remplissage est de 74,5%.