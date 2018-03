Turkish Airlines : +25% en février

Turkish Airlines a géré en février 2018 quelques 5.1 million de passagers, soit une hausse de 25% par rapport à l'année dernière. Elle a atteint également son plus haut taux de remplissage avec 79.7%. Cela représente une augmentation de 14% dans le kilométrage disponible tandis que le taux de remplissage international a augmenté de 6,6 points pour s'établir à 79,1%.



La compagnie précise que " La croissance à deux chiffres de la demande (chiffre d’affaires par kilomètre), qui a démarré en juillet 2017 s’est poursuivie avec une hausse de 24% de la demande en Février 2018 ". Mis à part les transferts de passagers internationaux (passagers en transit), le nombre de voyageurs internationaux a grimpé de 45%.



En février 2018, le taux de remplissage des avions a augmenté sur tous les marchés. L'Amérique du Nord, l’Afrique, l’Europe et les vols domestiques ont montré une croissance visible parmi les autres régions avec respectivement 11.1 points, 9.9 points, 6.3 points et 4.9 points d’augmentation.