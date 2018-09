Turkish Airlines : 7,6 millions de passagers en août

Le mois d’août a été un bon cru pour Turkish Airlines. La compagnie a vu le nombre de passagers grimper de 2,4% pour atteindre 7,6 millions de voyageurs. Le taux de remplissage s'est établi à 86%.



En août 2018, l’indice de charge total s'est amélioré de 1.3 point, avec une augmentation de capacité de 0,5% SKO (siège au kilomètre offert), tandis que le taux d'occupation des vols à l’international a progressé de 1,1 point jusqu'à 85.3%. Le coefficient de remplissage des liaisons domestiques est de 87,6%.



En excluant les clients en transit depuis l’international, le nombre de voyageurs internationaux a grimpé de 3,4%.



Entre janvier et août, l'augmentation de la demande et le nombre total de passagers ont été respectivement de 12% et de 13% par rapport à la même période de l'année dernière. Le nombre total de voyageurs a atteint 51 millions.



De son côté, le taux de remplissage total entre janvier et août a grimpé d'environ 3,4 points, atteignant 82%. Alors que le taux de remplissage international a progressé de 4 points jusqu'à 81%, le taux des vols domestiques a augmenté de 2 points à 85%.