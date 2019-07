Turkish Airlines : Bordeaux et Istanbul reliées 4 fois par semaine cet hiver

C’était un projet évoqué depuis plusieurs mois, c’est désormais officiel. Turkish Airlines vient de confirmer qu’elle assurerait 4 vols hebdomadaires (lundi, mercredi, vendredi et samedi) cet hiver entre Bordeaux et Istanbul. Ce programme de vol débutera le 28 octobre et se terminera le 25 mars 2020. Pour rappel, Turkish Airlines a déjà renforcé ses vols entre la Gironde et Istanbul cet été, avec une liaison quotidienne assurée jusqu’au 27 septembre.Pour les voyageurs faisant escale à Istanbul sur 2 jours, Turkish Airlines proposera, pour son programme d'hiver, de prendre en charge la chambre d'hôtel et le dîner des voyageurs, ainsi que les transferts depuis et vers l'aéroport.