Turkish Airlines affiche de belles performances en octobre

Turkish Airlines a géré 6.5 millions de voyageurs en octobre. Cela représente une hausse de 5% par rapport à la même époque l'année dernière. Le taux de remplissage s'est établi à 83,4%.



Les passagers en correspondance internationale (passagers en transit) ont augmenté d’environ 7%, tandis que le nombre de clients internationaux (autres que les passagers en correspondance internationale) a grimpé de 8%



L'Afrique, l’Amérique du Nord et la région EMEA ont respectivement affiché une croissance du taux de remplissage de 7 points, 4 points et 3 points.



La compagnie enregistre depuis le début de l'année une progression de la demande et du nombre total de passagers de respectivement de 10% et de 11%. Le nombre total de voyageurs a atteint 64 millions.