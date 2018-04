Turkish Airlines booste son offre sur Paris CDG

Afin de répondre à la demande estivale, Turkish Airlines a augmenté les fréquences de sa ligne Istanbul – Paris CDG. En plus de ses 5 vols quotidiens, elle assurera une liaison tri-hebdomadaire jusqu'au 5 août, puis du 17 août au 26 août et du 7 septembre au 26 octobre.



La nouvelle offre propose aux voyageurs d'affaires un décollage de Turquie à 14h05 tous les lundi, vendredi et dimanche tandis que celui de Roissy est à 17h45.



Pour mémoire, la compagnie dessert via son hub d’Istanbul, plus de 302 destinations.