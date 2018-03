Turkish Airlines confirme ses commandes auprès d’Airbus et de Boeing

Turkish Airlines va acheter 50 avions en commande ferme et 10 en option afin d'assurer ses besoins en gros porteurs. 6 appareils doivent être livrés en 2019, 14 en 2020, 10 en 2021, 12 en 2022, 11 en 2023 et 7 en 2024. La commande représente un total de 30 avions Airbus A350-900, dont 25 fermes et 5 optionnels et 30 Boeing B787-9, dont 25 fermes et 5 optionnels.



Ce protocole d’accord a été signé avec Airbus en janvier 2018 à l’Elysée, à Paris, en compagnie d’Emmanuel Macron pendant la visite officielle en France du président Turque Recep Tayyip Erdoğan. La commande de Boeing a été signée en septembre dernier. Les deux sont aujourd'hui officiellement confirmées.