Turkish Airlines et Azul partagent leurs programmes de fidélité

Dès aujourd'hui, les membres du programme de fidélisation TudoAzul et les membres du programme de fidélisation Miles&Smiles de Turkish Airlines auront accès à des avantages exclusifs et la possibilité de gagner et d'échanger des points en voyageant sur chaque compagnie. Ce nouvel accord de fidélité s'appuie sur l'accord de partage de code entre la Turquie et Azul qui a été mis en œuvre en décembre 2017.



Le partage de code entre Azul et Turkish permet d'utiliser un seul billet sur les deux compagnies aériennes pour le transport des bagages et l'enregistrement. Ainsi, les clients voyageant sur les vols long-courriers de Turkish Airlines vers le Brésil ont accès à plus de 100 destinations intérieures avec le réseau Azul. En même temps, les clients d'Azul au départ du Brésil peuvent se connecter au réseau mondial de Turkish Airlines via leurs vols long-courriers.