Turkish Airlines étendra sa flotte à 500 appareils d'ici 2023

Turkish Airlines prévoit d'avoir environ 500 appareils d'ici 2023, ce qui signifierait environ 200 appareils de plus que les 324 appareils dont elle dispose aujourd'hui et une augmentation de plus de 50% par rapport aux chiffres actuels, a rapporté EuropaPress.



Cela a été annoncé par le directeur général de Turkish Airlines en Espagne qui a précisé que d'ici là, l'entreprise s'attend à atteindre 120 millions de passagers.



Pour cette année en cours, la compagnie attend la livraison de 173 appareils, des Boeing ainsi que des Airbus.



Il y a quelques jours, Turkish Airlines a reçu A321neo, et a annoncé que dans les prochaines années 92 appareils du même modèle seront livrés, ainsi que 75 avions de la famille 737MAX. De plus, la compagnie augmentera sa flotte de six nouveaux 787 et A350.