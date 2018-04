Turkish Airlines fait voler son Cheval de Troie (+Vidéo)

Située près du village de Tevfikiye, dans la province de Çanakkale, Troie est l'une des villes antiques les plus célèbres au monde. L’Anatolie a toujours joué un rôle commercialement et culturellement très important avec d'autres régions en raison de son emplacement géographique unique proche de la mer Egée et des Balkans.



Troie, qui a été détruite et reconstruite 9 fois pour diverses raisons, est considérée comme une référence pour d'autres sites archéologiques en Europe et en Egée avec ses 3000 ans d'histoire et des fouilles toujours en cours dans cette magnifique ville archéologique.