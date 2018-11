Turkish Airlines mise sur la France cet hiver

Turkish Airlines a profité du passage au programme d'hiver 2018/19 pour booster son offre sur la France. La compagnie a augmenté ses vols de 33 à 40 au départ de Paris Charles de Gaulle et de 12 à 14 au départ de Lyon LYS vers Istanbul.



"Cette augmentation du nombre de vols entre la France et notre hub à Istanbul est due à la demande croissante de passagers" , a expliqué Hikmet Mesut Turkseven, le Directeur Général de Turkish Airlines Paris. Il a ajouté ensuite "En plus de cette augmentation, nous maintiendrons nos vols directs vers l'aéroport d'Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) et l'aéroport Esenboğa (ESB) de notre capitale Ankara".