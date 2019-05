Turkish Airlines ouvre Istanbul-Strasbourg

Turkish Airlines poursuit son expansion avec l’ouverture, vendredi 31 mai, d’une nouvelle ligne vers Strasbourg, sa 7ème destination en France.



4 vols par semaine sont programmés, avec départs d'Istanbul le lundi et le vendredi à 8h35 pour une arrivée à 10h45 et le mercredi et le dimanche à 15h30 avec une arrivée à 17h40.



Les retours décollent de Strasbourg le lundi et le vendredi à 11h40 pour une arrivée à 15h30 et mercredi et dimanche à 18h35 avec une arrivée programmée à 22h25.



Cette nouvelle ligne est exploitée par un Boeing 737-800 bi-classe.