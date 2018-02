Turkish Airlines se pose à Freetown

Turkish Airlines propose une liaison de l’aéroport international d’Istanbul Atatürk et l’aéroport international de Lungi via Ouagadougou depuis le 24 février 2018. L'avion de la compagnie décolle de Turkish tous les mardi et samedi à 18h00. Il se pose ensuite au Burkina Faso à 22h00. Après une escale de 50min, l'appareil mettra le cap sur le Sierra Leone à 1h10.



Le vol retour prévoit un départ de Freetown à 2h05 tous les mercredi et dimanche pour un atterrissage à 4h15 à Ouagadougou et à 14h30 à Istanbul. Les horaires ont été pensés pour offrir un accès pratiques vers les principales destinations de la compagnie telles que Paris, Londres, Dubaï, Francfort, Muscat, Copenhague, Stockholm, Bruxelles, Berlin, Amsterdam, Vienne, Hambourg, Tel-Aviv, Düsseldorf ou encore Milan.