Turkish Airlines signe un partenariat mondial avec Amex GBT

L'accord signé entre Turkish Airlines et American Express Global Business Travel a pour but de développer une stratégie commune au niveau mondial et d'accroître la coopération entre les équipes de gestion. Les deux partenaires veulent notamment renforcer leur coopération dans le développement et la vente de produits pour les segments "Marine & Offshore", "Travel and Lifestyle Services" (TLS) et "Meeting & Events".