Turkish Airlines va mettre le cap sur les Comores

Turkish Airlines va profiter du programme d'été 2018 pour s'envoler vers les Comores. La compagnie décollera de son hub à 1h40 tous les lundi, mercredi et samedi pour se poser à Moroni à 13h30. Le retour proposera un décollage à 16h40 pour un atterrissage en Turquie à 4h10, le lendemain. La liaison sera assurée entre le 18 juin et le 15 septembre 2018.



Au départ de la France, depuis les aéroports de Paris CDG Terminal 1, Lyon, Nice, Marseille, Toulouse et Bordeaux, les passagers devront partir les dimanche, mardi et vendredi.