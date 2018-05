Turkish booste son offre sur Paris CDG au mois de juillet

Turkish Airlines augmentera son offre entre Paris CDG et Istanbul entre le 1er juillet et le 31 juillet 2018. Elle proposera 49 vols par semaine au lieu de 45.



Elle assurera ainsi au total 6 liaisons quotidiennes entre Roissy et l'aéroport Atatürk d’Istanbul . Les départs de la capitale français sont programmés à 8h00, 11h05, 14h10, 16h25, 17h45 et 19h40.



Parallèlement, le transporteur relie également Paris CDG à l'aéroport Sabiha-Gökçen. Situé dans le district de Pendik d'Istanbul, cette plate-forme est pratique pour les professionnels dont les affaires et rendez-vous les appellent sur la rive asiatique du Bosphore. Le vol décolle de Turque à 6h55 tous les jours et de Roissy à 11h05.