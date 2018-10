Turkish renforce son offre sur le Qatar

Turkish Airlines va étendre son offre sur le Qatar en ouvrant une liaison entre Doha et le second aéroport stambouliote : Istanbul Sabiha Gokcen Airport. La compagnie proposera aux voyageurs d'affaires 3 vols par semaine entre les deux plates-formes à compter du 30 octobre 2018.



L'avion décollera d'Istanbul à 21h05 les mardi, jeudi et samedi pour une arrivée au Qatar à 1h15. Le vol retour sera ensuite programmé à 4h45 pour un atterrissage à l'aéroport international Sabiha-Gökçen à 9h10.



Cette offre s'ajoute à la liaison Istanbul Ataturk - Doha déjà assurée par Turkish.