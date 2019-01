Twin Jet rapproche Lyon et Marseille de Mulhouse

Depuis quelques mois, Twin Jet planche sur la reprise de la ligne Lyon- Mulhouse avec les acteurs industriels locaux et les agences de voyages. Le travail se révèle payant. La liaison sera ouverte à partir du 5 mars 2019. Elle proposera un vol quotidien, du lundi au vendredi.



L'avion décollera de l'aéroport lyonnais à 15h45 (arrivée 16h40) et de la plate-forme binationale à 17h00 (arrivée 17h55).



La compagnie prévoit également de relier Marseille à Mulhouse. La route sera aussi assurée 5 fois par semaine à compter du 5 mars. Le départ de la cité phocéenne est programmé à 15h15 du lundi au jeudi et à 14h35 le vendredi. Le décollage de l'EuroAirport est prévu à 17h10 du lundi au jeudi et à 16h25 le vendredi.



Pour les deux nouvelles lignes, l'aller simple sera à partir de 99 € TTC l’aller simple.



Olivier Manaut, le président du Groupe, ajoute "Ces deux nouvelles routes ne sont que le début de notre développement pour 2019. Nous préparons des nouvelles lignes et des nouvelles fréquences dont nous vous parlerons très prochainement".