Twin Jet volera entre Le Puy et Paris jusqu'en 2023

Twin Jet assurera la liaison entre le Puy-en-Velay et Paris Orly jusqu'au 13 janvier 2023. La compagnie, déjà présente sur la ligne, a remporté l'appel d'offres européen de la Délégation du Service Public (DSP) lancée pour cet axe.



Le transporteur continuera ainsi d’effectuer 2 vols aller-retour quotidiens entre les deux aéroports du lundi au vendredi.



Les décollages au départ de la plate-forme de Haute-Loire sont programmés à 6h50 et 17h00 tandis que les départs de la piste parisienne sont à 8h20 et 18h50.