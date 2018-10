UBS met en garde ses employés sur les voyages en Chine

Selon le portail d'information Finews.ch, qui cite une source anonyme proche du dossier, l'employée a été arrêtée à l'aéroport de Pékin pour avoir enfreint des règles sur les activités commerciales, interdisant la promotion et la vente de produits financiers transfrontaliers ("offshore"). UBS, contactée par le site internet, a refusé de commenter l'arrestation de l'employée, basée à Singapour.



A la suite à cet incident, UBS et Julius Bär (la plus grande banque suisse de gestion de titres) ont demandé à certains de leurs employés de ne pas voyager en Chine, a précisé l'agence Bloomberg.