UIA : Une nouvelle liaison entre Paris et Izmir dès le 15 juin

Après Ankara et Istanbul, la compagnie aérienne UIA (Ukraine International Airlines) s’apprête à relier une troisième ville turque, Izmir, à Paris. Dès le 15 juin, les vols seront assurés chaque jour de la semaine. Le départ de Paris-Charles de Gaulle sera fixé à 05 heures 30 pour une arrivée à Izmir vers 13 heures 25, heure locale, après une escale d’une heure et demie à Kiev, en Ukraine. Le vol entre Paris et Kiev sera assuré par un Embraer 190, avant qu’un Boeing 737-800 ne prenne le relais entre la capitale ukrainienne et Izmir. Les vols à destination d’Izmir sont dès à présent disponibles à la réservation sur le site d’UIA, réservation se limitant pour l’heure à la première semaine de service, soit jusqu’au vendredi 21 juin.