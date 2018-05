UNICEO fera congrès à Budapest fin juin

Leading events to the Future

UNICEO organise son Congrès "" à Budapest, en Hongrie, les 28 et 29 juin prochains. Pour la première fois, 200 responsables d'événements de grandes entreprises telles que Microsoft, Nokia, Nissan, Schneider Electric, Porsche, Sanofi, Total, Orange, JP Morgan, Cap Gemini, Deloitte, Bayer, Schlumberger, Siemens, SAP, Merck, BP,... de plus de 30 pays se réuniront pour discuter ensemble des problématiques principales de la communication et des événements corporate : mesurer - engager - la transformation numérique - le leadership.Laura Schwartz, ancienne responsable des événements de la Maison Blanche, écrivain et animatrice, sera la maître de cérémonie pendant ces deux jours. Les participants pourront entre autres écouter Bob Bejan, responsable des événements mondiaux chez Microsoft.L'événement coûte 250€ pour les membres de l'association et 750€ pour ceux qui ne le sont pas.Le programme, les intervenants et les inscriptions sont accessibles sur ce lien