US Transportation Administration investit dans les scanners 3D

Ces nouveaux appareils auraient la capacité de scanner chaque bagage en 3D et d'analyser les objets au niveau moléculaire. Pour Joel Greenberg, professeur à l'université de Duke, "les aéroports veulent un équipement qui peut analyser des milliers de bagages qui peuvent contenir tout et n’importe quoi chaque heure pour moins de 100 000 dollars. C’est pourquoi les technologies de sécurité aéroportuaires sont si complexes ».



Pour le développer, les équipes prévoient d'utiliser la transmission multi-vues et les rayons X en diffraction topographique pour créer des images en 3D. "Nous voulons concevoir un scanner de sécurité qui combine pour la première fois deux technologies et qui fonctionne bien mieux qu’un scanner n'en utilisant qu'une seule" , ajoute Joel Greenberg.