USA : le programme secret de surveillance des voyageurs aériens révélé

Il s'agit de voyageurs communs,soupçonnés d'aucun crime,qui ne font l'objet d'aucune enquête et qui ne figurent pas plus sur les listes de surveillance des terroristes.



L'objectif de ce programme secret, baptisé "Quiet Skies" (ciels tranquilles), est de recueillir des détails sur le comportement des gens dans les avions afin de contenir toute menace aérienne potentielle, a rapporté le journal Boston Globe qui a eu accès à ces informations confidentielles..Un représentant de la TSA l'a également confirmé à la chaîne CNN.



Avant que les voyageurs montent à bord de l'avion et soient observés (à leur insu) par les agents aériens fédéraux, les fonctionnaires de l'aéroport ont accès à des informations recueillies par des services de renseignement. Cela concerne,notamment, lers habitudes de voyage antérieurs, les destinations et la fréquence des déplacements. Une véritable intrusion dans la vie des citoyens que le Congrès américain reconnaît et qu'il assure « encadrer strictement. »



Ce sont ainsi des milliers de voyageurs qui font l’objet d'une surveillance spéciale dans les aéroports et à bord des avions. Le Boston Globe rapporte que, selon les documents gouvernementaux qu'il a obtenus, les agents de la TSA traquent les comportements suspects tels que l'agitation excessive, la transpiration abondante, le clignement rapide des yeux, le frottement ou la torsion des mains, l'apparence différente de l'information fournie, ou si la personne a dormi pendant le vol.



La surveillance porte sur la recherche de signes et de comportements que les fonctionnaires ont précédemment associés à ceux des terroriste



Un programme dénoncé par de nombreux policiers. Un officier de la brigade aérienne a déclaré que le fait de se concentrer sur les passagers qui " ont l'air suspect " les éloigne de leur mission de protection de la cabine parce qu'ils sont fixés sur la personne à surveiller.



Tous les voyageurs qui entrent aux États-Unis sont automatiquement inclus dans le programme.Les noms sont vérifiés et comparé aux listes de surveillance et les habitudes de voyage sont examinées.



Le responsable de la TSA n'a pas donné plus de détails, mais a déclaré que les gens ne sont pas sélectionnés sur la base de la race ou de la nationalité.



L’administration n'a pas précisé si ce programme avait permis de déjouer un complot terroriste.