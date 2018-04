USA : les voyageurs d'affaires doivent trier leur bagage cabine aux contrôles

Paquet de chip, sandwich, gâteaux... les voyageurs d'affaires doivent désormais aussi retirer la nourriture de leurs bagage cabine lors des contrôles dans les aéroports américains. Tous comme pour les appareils électroniques et les liquides autorisés, les aliments doivent être placés à part lors de leur passage sous les rayons X.



"Les agents de la TSA pourront demander aux voyageurs de séparer de leurs bagages à main plusieurs objets, comme la nourriture, les poudres ou les objets qui peuvent encombrer les sacs" , a expliqué la TSA qui souhaite ainsi renforcer la sécurité aérienne.



Cette nouvelle mesure - mise en place progressivement dans les plates-formes d'outre-Atlantique – risque de rallonger le temps de passage aux contrôles. Les voyageurs sont d'ailleurs encouragés " à organiser leurs bagages à main et les garder dégagés pour faciliter le processus de contrôle et favoriser la fluidité des lignes".