USA : les voyageurs d'affaires peuvent accéder aux salons Delta avec leurs empreintes

Delta Air Lines a misé sur les technologies biométriques pour améliorer le parcours passager. La compagnie américaine permet à ses clients fidèles Delta Sky Club d'entrer dans l'ensemble de ses 50 salons domestiques en scannant uniquement leurs empreintes digitales.Pour bénéficier de cette innovation, le voyageur doit être inscrit au nouveau programme biométrique de l'entreprise "Delta Biometrics Powered by Clear". Pour le moment, il n'est ouvert qu'auxde plus de 18 ans.Le service est gratuit pour les membres Diamond Medallion. Des discounts sont proposés pour les membres de statut inférieur (79 dollars par an au lieu de 99 dollars).Il est possible de s'inscrire dans un des kiosques Clear présents dans 14 salons business de la compagnie à travers les USA.