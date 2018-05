USA : 514 millions de voyages d’affaires en 2017

Les voyages d'affaires sont en plein essor aux USA avec une hausse des déplacements estimée à 4% pour 2018. Les 514 millions de voyages d'affaires de 2017 représenteraient 424 milliards de dollars, soit 3% de l'économie américaine. 51% des entreprises de plus de 100 personnes se déplacent plus de 60 jours par an avec un budget moyen de 890$.



Parmi les chiffres publiés dans cette étude, notons l’arrivée massive des jeunes voyageurs sur le marché et la forte présence des femmes qui représentent aujourd’hui la moitié de la population des salariés qui se déplacement professionnellement. Autre tendance, devenue classique, 50% des business travellers pratiquent le bleisure et seuls 3,4% des voyageurs d'affaires déclarent qu'ils n’aiment absolument pas se déplacer !



