USA: Amazon développe son réseau de magasins sans caisses dans les aéroports

Dans les boutiques Amazon Go déjà ouvertes, à Seattle, Chicago et San Francisco, les acheteurs doivent présenter leur smartphone pour entrer dans le magasin ; tout achat ultérieur est automatiquement débité de leur compte Amazon via l'application Amazon Go à la sortie.



L'aéroport international de Los Angeles et l'aéroport international de San José font partie des aéroports américains qui auraient reçu des demandes de la part d'Amazon qui cherche à étendre le concept de shopping sans caisse, considéré comme particulièrement attrayant pour les voyageurs toujours pressés. L'implantation dans les aéroports est également considérée comme un moyen idéal de faire connaître la marque Amazon Go - une nouvelle orientation pour une entreprise fondée sur les ventes par Internet.