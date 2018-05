USA : Hainan offre des transferts en limousine avec Blacklane

Les passagers de la classe affaires d’Hainan Airlines disposent désormais d’une offre de transfert gratuit en limousine via BlackLane. Ce service est disponible au départ de Boston, Chicago, Las Vegas, Los Angeles, New York, San Jose et Seatlle.



Pour Joel Chusid, directeur exécutif de la région des États-Unis pour Hainan Airlines, " Cette opération, mise en place pour célébrer les dix ans de la compagnie aux USA démontre le soin apporté par la compagnie chinoise à faciliter et optimiser l’expérience client entre les USA et la Chine ".



Concrètement, le transfert sera systématiquement proposé aux voyageurs de la business class. La limousine pourra se déplacer, sur réservation, dans un rayon de 60 km autour de l’aéroport. L'ensemble de la procédure est géré par le service client de BlackLane.