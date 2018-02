USA : hausse des capacités aériennes pour le voyage d’affaires

Dans un pays comme les USA, où les brokers de business class offrent des tarifs très attractifs pour les entreprises, la bataille des classes avant devrait repartir de plus belle ces prochains mois. American Airlines et Delta sont aujourd’hui persuadés que les entreprises américaines vont se déplacer massivement ces 24 prochains mois.



Ce constat, directement issu du département américain du commerce, conduit les compagnies aériennes à repenser leur offre vers les destinations les plus demandées par les entreprises. En tête, l’Inde et l’Asie (plus particulièrement la Chine) devraient voir leurs capacités s’accroître à la fin de l’année 2018. Un constat que Bill Franke nuance par " la qualité des relations diplomatiques entre les Etats Unis et ces régions du monde, sensibles aux variations politiques ".



L’Amérique du Sud et l’Europe, présentés comme des marchés potentiellement capables de se développer, devrait également bénéficier de la hausse de capacité annoncée par les transporteurs locaux. Selon Kenneth Quinn, de Baker McKenzie, un cabinet d’avocats présent dans le monde entier: " L’offre et la demande dans l’économie globale du transport aérien devraient enfin s’équilibrer en 2018 ". Pour ce spécialiste, " Il est clair que la gestion des capacités est devenue une arme essentielle dans la négociation corporate ".



Et la France ? Ce n’est pas le pays le plus présent dans les plans de développement des entreprises. Jean-Louis Baroux, d’APG, ne cachait pas au dernier forum monégasque de son entreprise qu’il " fallait porter un autre regard sur les besoins des voyageurs qui, même s’ils sont consommateurs de transport aérien, ont appris à faire des choix ". C’est sans doute ce qu’il faut aussi prendre en compte dans l’analyse des majors américaines.