USA : le CEO de CWT nommé vice-président du Conseil consultatif du Tourisme et du voyage

Kurt Ekert, Président et CEO de Carlson Wagonlit Travel (CWT), a été nommé au poste de "Vice Chair of United States Travel and Tourism Advisory Board" par le Secrétaire au Commerce du gouvernement américain, Wilbur Ross.



Le Conseil consultatif du tourisme et du voyage des USA a été créé en 2003. Son rôle est de conseiller le Secrétaire au Commerce américain sur les principaux problèmes qui affectent les voyages et le tourisme aux États-Unis. Il constitue également un forum pour les discussions relatives à cette industrie. Il peut comprendre jusqu'à 32 membres représentant les entreprises et organisations du secteur.



Natalie Volin, Director of Corporate Affairs de CWT, sera la suppléante de Kurt Ekert.